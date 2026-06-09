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общество

Новосибирская область вошла в тройку антилидеров по качеству питьевой воды в России

Фото: Сиб.фм / Freepik
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Новосибирская область заняла третье место в списке регионов России с наиболее низким качеством питьевой воды по паразитологическим показателям. Соответствующие данные опубликованы в ежегодном докладе Роспотребнадзора на официальном сайте ведомства.

Согласно результатам 2025 года, доля проб воды в Новосибирской области, не соответствующих установленным нормативам, превысила среднероссийский уровень на 2,78%. Хуже ситуация сложилась лишь в двух регионах. На первом месте антирейтинга — Астраханская область, где паразитологические показатели оказались выше нормы на 5,41%. Вторую строчку заняла Свердловская область с отклонением в 3,69%.

При этом в Роспотребнадзоре отметили положительную динамику: по сравнению с 2024 годом общероссийский показатель улучшился. Доля некачественной воды, поступающей из централизованных источников водоснабжения, снизилась.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области вода ушла из последнего подтопленного жилого дома.

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Кристина Уколова
Журналист

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