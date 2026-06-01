В Новосибирской области вода ушла из последнего подтопленного жилого дома

В Новосибирской области за прошедшую неделю вода полностью ушла из последнего жилого дома, который находился в зоне подтопления. Об этом сообщил заместитель начальника регионального ГУ МЧС Евгений Лебедев на оперативном совещании в правительстве области.

По его словам, за этот же период освободились от воды ещё 15 приусадебных участков.

Несмотря на улучшение ситуации, в регионе всё ещё остаются подтопленные территории. Сейчас под водой находятся шесть дачных домов, 24 приусадебных участка и 16 дачных участков.

Также сохраняются проблемы с дорожной инфраструктурой. В регионе подтоплены два участка автомобильных дорог. Из-за паводка нарушено транспортное сообщение с двумя населёнными пунктами.