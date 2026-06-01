82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
01 июня, 23:19
пробки
1/10
погода
+7.9°C
курсы валют
usd 74.69 | eur 87.59
82.76% -1.2
сегодня
01 июня, 23:19
пробки
1/10
погода
+7.9°C
курсы валют
usd 74.69 | eur 87.59
сегодня 20:30
общество

В Новосибирской области вода ушла из последнего подтопленного жилого дома

Фото: Сиб.фм / МЧС по НСО
Подпишитесь на Telegram-канал

В Новосибирской области за прошедшую неделю вода полностью ушла из последнего жилого дома, который находился в зоне подтопления. Об этом сообщил заместитель начальника регионального ГУ МЧС Евгений Лебедев на оперативном совещании в правительстве области.

По его словам, за этот же период освободились от воды ещё 15 приусадебных участков.

Несмотря на улучшение ситуации, в регионе всё ещё остаются подтопленные территории. Сейчас под водой находятся шесть дачных домов, 24 приусадебных участка и 16 дачных участков.

Также сохраняются проблемы с дорожной инфраструктурой. В регионе подтоплены два участка автомобильных дорог. Из-за паводка нарушено транспортное сообщение с двумя населёнными пунктами.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в max

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.