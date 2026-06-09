Новосибирским дачникам рассказали, что необходимо посадить до 25 июня. Июнь в регионе в этом году выдался контрастным: холодные ночи сменяются дневной жарой до +32°C. Владельцы участков переживают, что одни культуры уже пора высаживать, а другие рискуют не успеть дать урожай. Ситуацию осложняет ранняя активизация тли. Сиб.фм поговорил с агрономом из Новосибирска Ильёй Воробьёвым и выяснил, что сеять, чем поливать и как защитить посадки без химии.

По словам специалиста, до конца июня осталось три недели, и с некоторыми культурами уже откровенно поздно. Редис, шпинат и листовой салат сейчас уйдут в стрелку, если не обеспечить им притенение и полив дважды в день. А вот что обязательно нужно успеть посадить до 20–25 июня: кабачки и патиссоны семенами прямо в грунт, огурцы через рассаду или под укрытие, причём в Сибири лучше брать холодостойкие гибриды вроде «Куража», «Германа» или «Мурашки». Морковь и свёклу поздних сортов стоит сеять именно сейчас — к сентябрю они наберут массу и подойдут для зимнего хранения. Редьку чёрную, зелёную и дайкон тоже нужно успеть до 25 июня, иначе корнеплод не сформируется. Кустовая фасоль любит тепло, быстро взойдёт и отдаст урожай в августе. Укроп, петрушку, кинзу и базилик можно сеять всё лето, но ближе к концу июня потребуется частый полив, иначе зелень уйдёт в цвет. Пекинская капуста при посадке сейчас даст кочаны к сентябрю.

Что касается рассады, то томаты сажать смысл есть, но только ультраскороспелые сорта, такие как «Санька» или «Яблонька России». Срок их созревания составляет 75–85 дней, и под укрытием в конце августа — начале сентября можно получить урожай, однако теплица здесь крайне желательна. Перцы и баклажаны в открытом грунте после 10 июня — большой риск, даже суперранние гибриды дают мало шансов на полноценный урожай без теплицы. Воробьёв советует не рисковать и посадить что-то из гарантированного списка.

Первые плоды уже можно снимать. В огороде поспевает редис, особенно если сажали его в мае, а также листовой салат, рукола и шпинат, которые важно срезать, пока не пошли в стрелку. Зелёный лук уже набрал отличное перо, а раннюю пучковую морковь можно дёргать в конце июня, если сеяли под зиму или в апреле под плёнку. В саду начался сбор жимолости — она созревает первой из ягодников, и в Новосибирской области массовый пик приходится на 10–15 июня. Ягода осыпается за 3–5 дней, поэтому медлить нельзя. Садовая земляника даст первые ягоды в конце июня при тёплой погоде, а смородина пока зелёная и нальётся только к середине июля.

Ранее сообщалось, что агроном Илья Воробьёв рассказал о том, что нужно успеть посадить до конца июня и как спасти дачу от вредителей.