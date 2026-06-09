Новосибирскстат зафиксировал спад в строительстве и промышленности региона

Новосибирскстат обнародовал предварительные итоги первых четырёх месяцев 2026 года, и картина получилась контрастной. Промышленность и строительство ушли в минус, зато розничная торговля и сфера услуг демонстрируют устойчивый рост.

Самые тревожные цифры пришли со стройплощадок. Объём строительных работ за январь–апрель составил лишь 72,7 процента от уровня прошлого года. Ввод новых квартир и домов просел почти вдвое, достигнув лишь 51,3 процента к аналогичному периоду 2025 года. Не блещет и промышленность в целом: индекс производства зафиксирован на отметке 95,2 процента, что означает падение почти на пять процентов по сравнению с прошлым годом.

На этом фоне потребительская активность, наоборот, бьёт ключом. Оборот розничной торговли вырос на 5,4 процента относительно прошлогодних значений. Ещё заметнее прибавил общепит — сразу плюс 9,9 процента. Жители области стали чаще заказывать еду вне дома и ходить в кафе. Платные услуги населению также стали востребованнее, прибавив 6,5 процента к январю–апрелю 2025 года.

Потребительская инфляция с начала года, с апреля к декабрю, составила 3,6 процента. Больше всего подорожали услуги — на 4,7 процента. Продукты питания прибавили 3,5 процента, непродовольственные товары — 2,9 процента. Для сравнения: годом ранее продовольствие дорожало заметно быстрее, на 6,1 процента за тот же период.

Реальные располагаемые доходы населения с поправкой на цены за первый квартал 2026 года увеличились на 2,4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, хотя эксперты называют эту цифру предварительной. Рынок труда чувствует себя уверенно: уровень безработицы в среднем за январь–март опустился до 2,4 процента против трёх процентов годом ранее. Полный доклад с детальными таблицами размещён на сайте Новосибирскстата в разделе официальных публикаций.

Ранее сообщалось, что свыше 500 тонн фруктов нового урожая прибыло в Новосибирскую область из-за рубежа.