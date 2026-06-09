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09 июня, 11:56
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usd 73.34 | eur 85.12
сегодня 09:12
общество

Свыше 500 тонн фруктов нового урожая прибыло в Новосибирскую область из-за рубежа

Фото: Сиб.фм / сгенерировано ИИ
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Свыше 510 тонн косточковых фруктов свежего урожая поступило в Новосибирскую область с начала мая через крупнейший в регионе западный таможенный пост. Об этом сообщили в пресс-службе Сибирского таможенного управления.

Сотрудники поста уже проконтролировали импорт 42 первых партий абрикосов, персиков, черешни, нектаринов и сливы. Абсолютным лидером по объёмам ввоза стали нектарины, которых доставили 237 тонн.

Основными поставщиками такой продукции выступают Китай, Узбекистан, Турция и Таджикистан. Ежедневно на пост прибывает более 30 грузовых фур.

Параллельно с фруктами в мае оформили свыше 1 тысячи тонн овощей: лука, помидоров и огурцов, а также 520 тонн свежей зелени, включая укроп, петрушку и салатный лист. Как сообщила начальник поста Оксана Муха, оформление скоропортящейся продукции ведется в приоритетном порядке совместно со специалистами Россельхознадзора.

Ранее агроном Илья Воробьёв рассказал Сиб.фм о том, что нужно успеть посадить до конца июня, и как спасти дачу от вредителей.

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Наталья Шлюшинская
журналист

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