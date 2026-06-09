Новосибирцам объяснили, что жертвой мошенников чаще становятся не пенсионеры

Жителям Новосибирской области рассказали, что возраст вовсе не является определяющим фактором, когда речь заходит о жертвах мошенников.

Как сообщает ТАСС, в зоне особого риска оказываются люди, переживающие стресс или трудный жизненный период. Именно эмоциональное напряжение делает человека максимально восприимчивым к манипуляциям и уловкам аферистов.

В МВД также обратили пристальное внимание на подростков. Юных жителей региона злоумышленники часто выслеживают в социальных сетях и мессенджерах, заманивая якобы простыми заданиями или обещанием быстрого и лёгкого заработка. Специалисты рекомендуют проявлять повышенную осторожность: в состоянии стресса ни в коем случае не принимать финансовые решения в одиночку, а к любым подозрительным предложениям в интернете, особенно поступающим от незнакомцев, относиться с максимальной бдительностью.

Ранее сообщалось, что юрист перечислила случаи, когда авиакомпания обязана вернуть деньги.