Огурцы погибнут от жары, град убьёт картошку. Агроном Илья Воробьёв о том, как спасти урожай в аномальное лето 2026 года

Лето 2026 года в Новосибирской области бьёт погодные рекорды: столбики термометров по прогнозам синоптиков скоро могут перешагнуть отметку +40 градусов, а следом обрушатся ливни с градом. Для дачников и аграриев такой климатический «качели» — настоящий стресс-тест. Какие культуры сгорят первыми, помогут ли экстремальные температуры избавиться от тли и что делать, если за час уничтожило месяцы труда? В интервью Сиб.фм агроном, руководитель крестьянско-фермерского хозяйства Илья Воробьёв даёт практические советы для спасения урожая.

— Илья, начнём с главного: +40 в тени для Новосибирской области — это аномалия. Какие культуры погибают в первую очередь?

— Первыми «сдаются» культуры с поверхностной корневой системой и нежной листовой пластиной. Это салат, шпинат, редис, рукола — вся зелень. Уже при +35 они уходят в стрелку или просто «сгорают». На втором месте — огурцы: при +38–40 завязи желтеют и опадают, лист получает ожог. Кабачки и патиссоны ещё могут держаться за счёт крупных листьев, но плоды становятся вялыми. Капуста (особенно белокочанная) при +40 без полива перестаёт завязывать кочаны. И конечно, земляника: ягода просто «печётся» на грядке.

— А что насчёт картофеля и моркови — более «серьёзных» культур?

— Картофель в жару +40 останавливает рост клубней. Если температура держится больше 5–7 дней, ботва начинает увядать, и урожайность падает на 30–50 %. У моркови страдает корнеплод — он становится деревянистым, грубым. Но картофель и морковь при правильном мульчировании и капельном поливе могут пережить жару. Чего не скажешь о горохе и фасоли: цветение при +38 прекращается, завязей нет.

— Как поливать в такую жару, чтобы не сжечь корни? Ведь днём вода превращается в линзу...

— Золотое правило: никакого дневного полива по листу. Солнце через капли воды работает как лупа — получаются ожоги. Поливать надо только под корень, и лучше рано утром (с 5 до 9 утра) или поздно вечером (после 20:00). Но есть нюанс: вечерний полив может спровоцировать грибок. Поэтому самый безопасный вариант — раннее утро. И обязательно мульчировать почву: скошенная трава, сено или агротекстиль сохраняют влагу и не дают земле растрескиваться.

— А если после жары +40 вдруг прошёл град? Что делать — агрономы говорят, это самая страшная ситуация...

— Град — это, пожалуй, страшнее, чем засуха. Он может уничтожить посев за 10 минут. Если град повредил листья, первое, что нельзя делать — это сразу начинать полив или вносить удобрения. Нужно дать растению «отойти» сутки. Затем надо обработать биостимуляторами (типа «Эпин-Экстра» или «Циркон») — они снимают стресс. Повреждённые листья ни в коем случае не обрывать, даже если они выглядят как тряпки — через них идёт фотосинтез. Если град побил капусту — можно опрыскать слабым раствором марганцовки, чтобы ранки не загнили. У картофеля, если ботва разбита в ноль — новые клубни уже не нальются, придётся смириться с потерей.

— Логичный вопрос жителей: если июль стоит под +40, убьёт ли это наконец тлю? Многие надеются, что вредители выгорят...

— Вот это самое коварное заблуждение. Тля при +40 не погибает — она впадает в состояние анабиоза. Как только температура падает до +25–28, она просыпается и плодится с удвоенной силой. Более того, жара ослабляет растения — и тля атакует именно ослабленные культуры. Что убивает тлю — это резкий перепад температур или длительные заморозки. Жара +40 для неё не проблема. Я бы сказал так: в жару тли становится меньше визуально, но она затаивается, а после дождя или похолодания вылазит валом.

— Есть ли культуры, которые в условиях +40, наоборот, чувствуют себя хорошо?

— Да, и это наши «южане». Баклажаны при +40 отлично плодоносят — это их родной климат. Перец тоже жару любит, но требует полива. Базилик, тимьян, розмарин — жаростойкие травы. Из бахчевых: арбузы и дыни — при +35–40 они набирают сахар. Но им нужно много пространства и солнечного света. Из цветов — цинния, портулак, эхинацея — они цветут даже на палящем солнце.

— Какой самый главный совет для новосибирских дачников на это экстремальное лето, от которого нельзя отмахиваться?

— Только один, но железный: не надейтесь на природу, надейтесь на мульчу и капельный полив. Если у вас нет системы капельного орошения — считайте, урожая нет. Лейка и шланг в +40 проигрывают. Второе: организуйте затенение — агросетка (укрывной материал) с плотностью 30–50 % спасает помидоры, перцы и огурцы от ожогов. И третье — контролируйте прогноз погоды. Сегодня синоптики научились предсказывать град за 2–3 часа. Как только слышите прогноз — накрывайте грядки нетканкой. Это единственный способ спасти посадки от ледяных бомб.

— И напоследок: стоит ли вообще сажать в таких условиях или проще купить овощи на рынке?

— Я за то, чтобы сажать, но адаптированно. Выбирайте раннеспелые и жаростойкие сорта, смещайте сроки посадки. Урожай у вас будет меньше, чем в прошлом году, но он будет свой. И поверьте: свой огурец, выращенный в +40, по вкусу не сравнится с магазинным. Просто придётся работать с поправкой на климат. Сибирь — зона рискованного земледелия, и 2026-й это только подтверждает.