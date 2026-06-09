Пенсионная реформа — 2026: возраст, стаж и требования для выхода на пенсию

В 2026 году в России продолжается переходный период пенсионной реформы, стартовавшей в 2019 году. Возраст выхода на страховую пенсию по старости поэтапно повышается и в текущем году составляет 59 лет для женщин и 64 года для мужчин. Право на пенсию получают женщины 1967 года рождения и мужчины 1962 года рождения.

Параллельно растут требования к минимальному страховому стажу и количеству пенсионных коэффициентов. В 2026 году для назначения страховой пенсии необходимо иметь не менее 15 лет стажа и 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов.

Переходный период рассчитан до 2028 года. К тому моменту пенсионный возраст будет окончательно зафиксирован на уровне 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин.

Льготные категории граждан сохраняют право на досрочный выход на пенсию. Это работники вредных и опасных производств, многодетные матери, граждане с длительным трудовым стажем, а также жители Крайнего Севера и приравненных к нему территорий.

В Социальном фонде России отмечают, что назначение пенсий происходит преимущественно в проактивном режиме — без личного обращения и сбора дополнительных документов.

Ранее сообщалось, что пенсия самозанятого в Новосибирске может достичь 50,6 тысячи рублей.