Пенсия самозанятого в Новосибирске может достичь 50,6 тысячи рублей — но для этого надо платить 572 тысячи в год

Профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов в беседе с ТАСС объяснил, на какую пенсию могут рассчитывать самозанятые граждане, если будут делать добровольные отчисления в Социальный фонд России.

Чтобы получать около 50,6 тысячи рублей в месяц, придётся на протяжении 30 лет ежегодно перечислять максимальную сумму — более 572 тысяч рублей.

Эксперт уточнил, что в текущих условиях годовой взнос на максимуме составляет 572 204 рубля. Только при таком раскладе ежемесячная пенсия достигнет 50 593 рублей. Если же ограничиться минимальными отчислениями — примерно 71,7 тысячи рублей в год — выплата окажется значительно скромнее. В этом случае самозанятый будет получать около 14,4 тысячи рублей в месяц.

Ранее сообщалось, что пенсия россиян после 80 лет автоматически вырастет вдвое.