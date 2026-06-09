Сибирь в «красной зоне»: Красноярск и Кемерово показали худшие показатели экологического рейтинга из-за «угольного загрязнения»

«Национальный экологический рейтинг» регионов РФ вскрыл глубокий разрыв внутри Сибирского федерального округа. Пока одни области наращивают темпы экологической модернизации, промышленные центры — Омск, Красноярск, Иркутск и Кемерово — остаются «токсичными аутсайдерами» страны.

Результаты работы общественной организации «Зелёный патруль» за зимний период 2025–2026 годов демонстрируют тревожную закономерность: угольная энергетика продолжает диктовать свои условия жизни миллионам сибиряков. Несмотря на внедрение ИИ-систем мониторинга, картина остается неизменной: регионы с высокой концентрацией угольных производств плотно оккупировали нижние строчки федерального списка.

Аутсайдеры поневоле: «угольное проклятие»

В десятку худших по качеству экологии субъектов РФ вошли сразу несколько регионов Сибири: Омская (74-е место), Иркутская (76-е), Красноярский край (77-е) и Кемеровская область (79-е место).

Эксперты сходятся во мнении: основной фактор «провала» — неспособность оперативно отойти от угольной генерации.

Роман Пукалов, директор природоохранных программ «Зелёного патруля», указывает на специфические проблемы городов:

«В Омске ситуация остается крайне сложной из-за ТГК-11, где угольные котлы ТЭЦ-5 в зимний период нередко разжигают мазутом, что ведет к массивным выбросам угольной пыли. К этому добавляется проблема запахов от «Омскводоканала». Несмотря на перевод частного сектора на газ, промышленные объекты все еще создают критическую нагрузку».

В Красноярском крае, по словам экспертов, ситуация парадоксальная: край вкладывает миллиарды в проект «Чистый воздух», но темпы обновления инфраструктуры пока не успевают за масштабами проблемы. Установка электрофильтров на ТЭЦ-1 и переход частных домов на современные котлы — шаги верные, но недостаточные для региона с такой плотной промышленной застройкой.

Новосибирск: «зеленая» динамика

На фоне соседей Новосибирская область выглядит оптимистично. Регион прибавил в рейтинге, поднявшись на 68-е место. Александр Данченко, руководитель юридической службы «Зелёного патруля», отмечает, что это результат более взвешенного подхода к экологическому мониторингу и промышленному регулированию. Хотя область не является лидером рейтинга, поступательное движение вверх подтверждает: системный контроль за выбросами дает свои плоды.

Цифровой щит или «информационный шум»?

В этом году оценка состояния Сибири стала точнее благодаря внедрению нейросетевых технологий.

«Мы подключили интеллектуальную систему ИИ для обработки потоков данных Росгидромета, — поясняет Виталий Раевский, эксперт по анализу экологических данных. — Это позволило исключить «человеческий фактор» и субъективный шум. Система провела глубокий анализ инцидентов, начиная от качества воздуха и заканчивая техногенными авариями. Результат — это математически выверенный срез того, чем действительно дышит Сибирь».

Сибирский федеральный округ остается зоной высокого напряжения. Экологи подчеркивают, что разрыв между лидерами (такими как Республика Алтай, занимающая 1-е место в РФ) и промышленными «аутсайдерами» будет только увеличиваться, если не будет найдено решение для полной декарбонизации теплоэнергетики.

Общая сумма исков к нарушителям природоохранного законодательства в России достигла в прошлом году рекордных 166 млрд рублей. Это сигнал: время «бесплатного» для экологии производства заканчивается. Для сибирских промышленных центров вопрос модернизации фильтров и перехода на экологичное топливо перестал быть дискуссией об экологии — это стало вопросом экономической выживаемости самих предприятий.

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