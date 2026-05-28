Миллиарды на «Чистый воздух»: почему Красноярск продолжает задыхаться

Красноярск продолжает задыхаться от смога, несмотря на миллиардные вложения в федеральную программу «Чистый воздух». Режим неблагоприятных метеоусловий объявляется десятки раз в год, а жители городов края фиксируют рост заболеваний. Что идёт не так — в материале Сиб.фм.

Цифры, которые не успокаивают

По данным министерства экологии Красноярского края, в 2025 году суммарные выбросы в атмосферу снизились до 2 382,3 тыс. тонн. Однако уровень загрязнения воздуха в шести городах региона — Ачинске, Канске, Красноярске, Лесосибирске, Минусинске и Назарове — по-прежнему оценивается как «очень высокий».

Основной вклад в смог вносит не только промышленность, но и частный сектор. Десятки тысяч домов с печным отоплением выбрасывают в воздух тонны сажи, диоксида серы и бензапирена — одного из самых опасных канцерогенов. Особенно остро проблема проявляется в отопительный сезон.

Программа «Чистый воздух»: темпы не убеждают

Федеральная программа «Чистый воздух» реализуется в Красноярске с 2022 года. Её ключевая задача — перевод частных домовладений на экологичные виды топлива: электричество, сжиженный газ или современные автоматические угольные котлы.

За четыре года в Красноярске новые источники обогрева получили около 3 000 домовладений. При этом общее количество частных домов в краевом центре, продолжающих использовать старые печи, оценивается примерно в 15 000. Таким образом, программа охватила лишь 20% от нуждающихся. При сохранении текущих темпов на полное решение проблемы уйдёт не менее 10–12 лет.

В других городах ситуация ещё сложнее:

Минусинск — около 12 000 частных домов. Переведено на экоотопление примерно 700. В 2026 году планируется перевести ещё 629. При таких темпах проблема будет решена через 17 лет.

Ачинск — в 2026 году «чистым» топливом обеспечат 527 домов.

Лесосибирск — 291 дом.

Качественный уголь vs дешёвый суррогат

Даже те дома, которые уже перешли на автоматические котлы, не всегда дают ожидаемый экологический эффект. Причина — некачественное топливо.

Экоэксперт Павел Гудовский пояснил корреспонденту Сиб.фм:

«С начала реализации федерального проекта «Чистый воздух» в Красноярском крае уже потрачено несколько миллиардов рублей на сокращение загрязнения воздуха от частных домов. Люди получают компенсации, меняют угольные котлы на угольные котлы с автоматической подачей угля и надеются на улучшение качества воздуха. Но есть серьезная проблема: на рынке до сих пор продается некачественный уголь — с высоким содержанием серы, золы и вредных примесей. Даже если дом перешел на экологичное оборудование, использование такого топлива сводит все усилия на нет».

По мнению эксперта, без жёсткого контроля за качеством топлива, без ответственности продавцов и без реальных санкций — субсидии не дадут эффекта.

Что говорит СУЭК

Один из крупнейших поставщиков угля в регионе — Сибирская угольная энергетическая компания — в ответ на запрос Сиб.фм заявила о готовности к диалогу, но указала на системную проблему.

Официальный представитель СУЭК отметил:

«СУЭК полностью поддерживает задачу улучшения качества воздуха в Красноярске и других городах края. Мы осознаём, что частный сектор вносит значительный вклад в загрязнение атмосферы. Однако важно понимать: уголь углю — рознь. Компания производит и реализует продукцию, соответствующую всем ГОСТам и техническим условиям. Наши сорта угля имеют низкое содержание серы и золы, что при использовании в современных автоматических котлах позволяет добиться минимального уровня выбросов. Проблема некачественного топлива — это не вопрос производителя, а вопрос контроля за рынком и ответственности продавцов. СУЭК готов участвовать в диалоге с властями и экологическими организациями для разработки единых стандартов качества угля, реализуемого в регионе».

В компании также подчеркнули, что полный отказ от угля в ближайшие годы нереалистичен:

«Газификация — это хорошо, но это вопрос не одного года и даже не пяти лет. А дышать надо сегодня. Пока газа нет, уголь остаётся основным источником тепла для миллионов людей. И наша задача — сделать этот уголь максимально экологичным».

Многие эксперты считают газификацию единственным радикальным решением проблемы «чёрного неба». Президент РФ называл предварительную дату — 2028 год. Были подписаны соглашения с «Газпромом», регион включён в программу развития газоснабжения. Однако на практике работа даже не началась.

На заседании постоянной комиссии по охране окружающей среды Горсовета Красноярска выяснилось: власти города не начали проработку строительства газопровода. Депутат Семён Сендерский спросил представителя департамента горхозяйства и транспорта Александра Карпенко: ведётся ли проработка трассы газопровода и выделение земель?

Ответ чиновника был обескураживающим:

«Для подготовки планов прохождения трассировки газораспределительной сети по территории Красноярска надо понимать точку входа. Пока её нет, пока не понятно, с какой стороны магистраль подойдёт к городу».

Таким образом, городские власти не знают даже, откуда газ придёт. Депутаты рекомендовали начать работу в инициативном порядке, но реальных подвижек пока нет.

Что можно сделать уже сегодня

Пока газификация остаётся отдалённой перспективой, а темпы перевода домов на экокотлы — недостаточными, эксперты и активисты предлагают меры, которые можно внедрить прямо сейчас:

Сертификация угля. Ввести обязательную сертификацию угля, продаваемого в рознице. Только топливо с низким содержанием серы и золы должно поступать к потребителям. Электроотопление. Специалисты СГК подсчитали: перевод 640 частных домов на электроотопление дал снижение выбросов на 2 000 тонн. При переводе всего частного сектора снижение может составить 45 000 тонн — почти половина всех выбросов города. Для этого требуется модернизация электросетей. Автономная газификация. Использование сжатого природного газа (метана) для автономного отопления домов не требует прокладки магистрального газопровода, но необходима инфраструктура для доставки и хранения.

Миллиарды потрачены — эффект неочевиден

Экоактивисты всё чаще задаются вопросом: куда уходят деньги, выделяемые на программу «Чистый воздух»? За несколько лет — несколько миллиардов рублей. А результата, который ощутили бы жители, нет.

Ключевые проблемы, по мнению экспертов:

Низкие темпы — за 4 года переведено лишь около 3 000 домов из 15 000.

Отсутствие контроля за топливом — новое оборудование работает, но на дешёвом угле.

Бюрократический тупик с газификацией — чиновники не знают, где пройдёт газопровод.

Разрыв между отчётами и реальностью — снижение выбросов на 13% в отчётах не ощущается жителями, которые видят смог каждый день.

Как отмечают собеседники редакции, программа «Чистый воздух» — благая цель, но её реализация напоминает попытку вычерпать море ложкой. Без системных мер — сочетания модернизации оборудования, контроля качества топлива и ускорения газификации — Красноярск рискует остаться городом с «очень высоким» уровнем загрязнения ещё на много лет.

СУЭК, как один из ключевых поставщиков угля в регионе, заявляет о готовности участвовать в диалоге. Но чтобы этот диалог привёл к реальным изменениям, нужна не только готовность бизнеса, но и чёткая позиция власти — и контроль за исполнением.

Сиб.фм продолжит следить за развитием ситуации.