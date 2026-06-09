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общество

Собака задержала два самолёта в аэропорту Новосибирска, выбежав на полосу

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В международном аэропорту Новосибирска собака выбежала на взлётно-посадочную полосу и задержала два самолёта. Об этом сообщил накануне MAX-канал SHOT.

Пёс пробрался на территорию воздушной гавани и бегал по полосе. Из-за этого двум лайнерам пришлось отправляться на второй круг. По информации источника, задержались рейсы из Новокузнецка и Екатеринбурга.

Оба самолёта благополучно приземлились позже, а нарушителя в итоге поймали.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что иностранец попытался пронести через зелёный коридор аэропорта Толмачёво 3 200 сигарет.

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Наталья Шлюшинская
журналист

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