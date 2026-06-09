Спасатели Новосибирска за неделю вытащили из воды 12 человек, включая троих детей

За первую неделю июня спасатели муниципальной аварийно-спасательной службы Новосибирска спасли 12 человек, включая троих детей. Как сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска, помощь также получили 52 жителя города.

Всего за неделю в службу поступило 102 обращения. Спасатели совершили 70 выездов, провели 17 рейдов по безопасности на водоемах и восемь проверок соблюдения правил пожарной безопасности. Параллельно специалисты продолжают обследовать дно Оби возле городских пляжей. Водолазы выполнили четыре погружения для поиска опасных предметов, которые могут угрожать здоровью и жизни отдыхающих.

В мэрии напомнили, что купание в местах, оборудованных знаком «Купаться запрещено», смертельно опасно. Особое внимание следует уделять безопасности детей у воды. Спасатели также призывают горожан не заходить в водоемы в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее сообщалось, что спасатели МАСС Новосибирска провели рейды на водоёмах перед открытием купального сезона.