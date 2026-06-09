Строительство показало самую низкую динамику в экономике Новосибирской области

Строительная отрасль Новосибирской области продемонстрировала самую низкую динамику среди всех секторов экономики по итогам первых четырех месяцев 2026 года.

Об этом говорится в докладе статистического учреждения «Социально-экономическое положение НСО за январь-апрель 2026 года».

За указанный период объем выполненных строительных работ в денежном исчислении составил всего 72,7 процента к уровню аналогичного периода прошлого года. Еще более тревожная ситуация сложилась с вводом нового жилья — этот показатель оказался почти вдвое ниже прошлогоднего значения и достиг лишь 51,3 процента.

Ранее сообщалось, что суд обязал мэрию Новосибирска отменить семикратное повышение аренды за землю под строительство спортобъекта.