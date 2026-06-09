Ценовой разброс на образование в Новосибирске достиг 500 тысяч рублей

В 2026 году стоимость высшего образования в Новосибирске демонстрирует колоссальный разброс, достигая почти 550 тысяч рублей в год за самые престижные специальности. Аналитики изучили ценовую политику ведущих вузов города и выяснили, что финансовый порог для абитуриентов напрямую зависит от выбранной профессии и формы обучения.

Безусловным лидером по стоимости среди всех новосибирских вузов стал Новосибирский государственный медицинский университет. Обучение на специальности «Стоматология» обойдётся будущим студентам в 542 430 рублей в год, а «Лечебное дело» — в 462 830 рублей. Эти цифры задают верхнюю планку ценового диапазона в регионе.

На противоположном полюсе находится Новосибирский государственный аграрный университет, где заочное обучение можно начать всего от 35 000 рублей в год. Это самый демократичный вариант получения высшего образования в Новосибирске. В среднем ценовом сегменте расположились такие вузы, как Новосибирский государственный университет с диапазоном от 186 до 310 тысяч рублей в год, Новосибирский государственный технический университет, где стоимость варьируется от 93 до 345 тысяч рублей, а также Новосибирский государственный университет экономики и управления — здесь цены стартуют от 78 тысяч рублей и достигают 490 тысяч за совместную программу с МГИМО.

Как отмечают эксперты, самыми дорогими направлениями традиционно остаются медицина, востребованные IT-специальности и творческие профессии, такие как дизайн и кинооператорство. При этом заочная форма обучения в любом вузе остаётся самым доступным способом получить диплом, позволяя существенно сэкономить по сравнению с очным отделением.

Ранее сообщалось, что новосибирские университеты опубликовали ценники для абитуриентов на 2026/2027 учебный год.