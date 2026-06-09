В Бердске судебный пристав спас школьника, который уплыл на резиновой лодке и начал тонуть

В Бердске десятилетний мальчик чуть не утонул на глазах у десятков отдыхающих. Ребенка удалось спасти благодаря судебному приставу и двум мужчинам, подплывшим на лодке. Об этом сообщили в ГУ ФССП по Новосибирской области.

Инцидент произошел в выходной день на пляже дач Водозабора в Бердске около семи часов вечера. Пристав Алексей Полетаев отдыхал на пляже вместе с семьей, когда услышал крики бабушки мальчика. Женщина в отчаянии кричала, чтобы ребенок держался, иначе утонет. Алексей Полетаев рассказал, что ребенок плыл впереди резиновой лодки и оказался в беде, а жена сказала ему плыть, иначе мальчик утонет.

Несмотря на то, что пляж был полон людей, только пристав бросился в воду. Он проплыл около 150 метров до мальчика, который к тому моменту уже выбился из сил и начал захлебываться. Вскоре к ним подплыла лодка с двумя мужчинами. Вместе они подняли школьника на борт и доставили его на берег. Медицинская помощь ребенку не понадобилась.

Позже выяснилось, что инцидент произошел после того, как ребенок поссорился с родителями — его наказали и забрали телефон.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске женщина родила ребёнка прямо на улице между домами.