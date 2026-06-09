В Новосибирске женщина родила ребёнка прямо на улице между домами

В Новосибирске женщина родила ребёнка прямо на улице. Инцидент произошёл на Вертковской улице, между жилыми домами.

Ранее информация об этом появилась в городских Telegram-каналах, а позже её подтвердили в региональном Министерстве здравоохранения.

В ведомстве уточнили, что на место происшествия был совершён вызов скорой помощи для принятия родов вне родильного дома. Бригада медиков оперативно прибыла на вызов и оказала роженице необходимую помощь. Дальнейшее состояние здоровья матери и ребёнка в Минздраве комментировать не стали, сославшись на врачебную тайну.

Ранее сообщалось, женщина из Новосибирска, которая не могла забеременеть 9 лет, родила тройню.