82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
11 февраля, 01:32
пробки
1/10
погода
+0.9°C
курсы валют
usd 77.20 | eur 91.94
82.76% -1.2
сегодня
11 февраля, 01:32
пробки
1/10
погода
+0.9°C
курсы валют
usd 77.20 | eur 91.94
вчера 21:20
общество

Женщина из Новосибирска, которая не могла забеременеть 9 лет, родила тройню

Фото: Сиб.фм / Минздрав Новосибирской области
Подпишитесь на Telegram-канал

В Новосибирском областном перинатальном центре родились трое мальчиков — Тимофей, Илья и Мирон.

Мама, жительница Новосибирска, не могла забеременеть девять лет и прибегла к процедуре ЭКО. Беременность наступила с первой попытки, что случается крайне редко.

Изначально УЗИ показало двойню, но на повторном обследовании в семь недель выяснилось, что ожидается тройня. Мама призналась, что переживала, сможет ли выносить сразу троих малышей. Дети родились недоношенными, как часто бывает при многоплодной беременности.

Современные медицинские технологии позволили врачам успешно выхаживать новорожденных с низкой массой тела. Сейчас каждый из мальчиков весит более двух килограммов. Неонатолог Наталья Скворцова отметила, что в год в области рождается примерно три тройни, а особенность этой истории в том, что малыши были зачаты с помощью ЭКО. Мама с детьми готовится к выписке.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.