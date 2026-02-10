Женщина из Новосибирска, которая не могла забеременеть 9 лет, родила тройню

В Новосибирском областном перинатальном центре родились трое мальчиков — Тимофей, Илья и Мирон.

Мама, жительница Новосибирска, не могла забеременеть девять лет и прибегла к процедуре ЭКО. Беременность наступила с первой попытки, что случается крайне редко.

Изначально УЗИ показало двойню, но на повторном обследовании в семь недель выяснилось, что ожидается тройня. Мама призналась, что переживала, сможет ли выносить сразу троих малышей. Дети родились недоношенными, как часто бывает при многоплодной беременности.

Современные медицинские технологии позволили врачам успешно выхаживать новорожденных с низкой массой тела. Сейчас каждый из мальчиков весит более двух килограммов. Неонатолог Наталья Скворцова отметила, что в год в области рождается примерно три тройни, а особенность этой истории в том, что малыши были зачаты с помощью ЭКО. Мама с детьми готовится к выписке.