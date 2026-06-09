В Новосибирске агроном рассказал о способах борьбы с тлей на даче

Июнь в Новосибирской области в этом году выдался контрастным: холодные ночи сменяются дневной жарой до +32°C. Дачники в панике — одни культуры уже пора высаживать, другие могут не успеть дать урожай. А тут ещё и тля активизировалась раньше обычного. Сиб.фм поговорил с агрономом из Новосибирска Ильёй Воробьёвым, чтобы расставить все точки над «И» и выяснить, как обойтись без химии в борьбе с вредителями.

По словам специалиста, в 2026 году тля проснулась массово уже на этой неделе, и из-за тёплой весны её популяция огромная. Однако паниковать не стоит. Воробьёв поделился несколькими мощными способами — от народных до биопрепаратов.

Самый мощный народный метод — нашатырь с мылом. На 10 литров воды берут три столовые ложки нашатырного спирта и две столовые ложки жидкого мыла или средства для мытья посуды. Смесью опрыскивают листья снизу и сверху, повторяя процедуру раз в 5–7 дней. Нашатырь не только убивает тлю, но и подкармливает растение азотом. Минус — запах, поэтому работать нужно в респираторе.

Второй проверенный рецепт — зелёное мыло с горчицей. На ведро воды добавляют 200–300 миллилитров зелёного мыла и 50 граммов сухой горчицы. Состав перемешивают и опрыскивают посадки раз в 5–7 дней. Горчица попутно отпугивает муравьёв, которые разносят вредителя по участку.

Из биопрепаратов агроном советует «Фитоверм» и «Битоксибациллин». «Фитоверм» в дозировке два миллилитра на литр воды действует на тлю через 6–8 часов и становится полностью безопасным через трое суток — обработанные плоды можно есть уже на третий день. «Битоксибациллин» работает чуть медленнее, но надёжно, и подходит для профилактики.

Жёсткую химию Воробьёв рекомендует применять только в крайнем случае. «Актара» убивает тлю за час, но период ожидания до сбора урожая составляет 20 дней, поэтому её допустимо использовать лишь до цветения. «Искра Золотая» тоже даёт мощный эффект, но ждать придётся 20–30 дней.

Самый важный совет агронома — бороться с муравьями, потому что именно они разводят тлю. Если не уничтожить муравейники, вредитель будет возвращаться снова и снова. Самый простой способ — пролить муравейник кипятком или рассыпать специальный гель, например «Великий воин» или «Чистый дом».

Под занавес Воробьёв дал начинающим дачникам два универсальных совета. Первый — не паниковать из-за погоды: Сибирь остаётся зоной рискованного земледелия, но укрытие грядок спанбондом и мульчирование спасают корни от перегрева днём и от холода ночью. Второй — осваивать сидераты. Пустующую грядку лучше засеять горчицей или фацелией, которые подавляют сорняки, улучшают почву и привлекают полезных насекомых, а через месяц их скашивают и заделывают в землю, что заметно повышает урожай на следующий год.

Ранее сообщалось, что агроном Илья Воробьёв рассказал о том, что нужно успеть посадить до конца июня и как спасти дачу от вредителей.