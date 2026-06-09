В Новосибирской области резко замедлилось строительство жилья

Новосибирскстат сообщил о снижении показателей в строительной отрасли региона. Также отмечается спад в промышленности.

За январь–апрель 2026 года в Новосибирской области ввели 501 тысячу квадратных метров жилья. Это составляет 51,3% от уровня за тот же период 2025 года.

Ведомство уточняет, что снижение наблюдалось и годом ранее. В январе–апреле 2025 года ввод жилья уже падал. Тогда показатель составил 72,7% по сравнению с 2024 годом.

Статистика показывает, что темпы строительства в регионе продолжают снижаться. Это отражается на общих результатах отрасли.