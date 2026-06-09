В Центральном районе Новосибирска вычислили и эвакуировали два брошенных автомобиля

Центральный район Новосибирска избавился ещё от двух брошенных автомобилей.

Сотрудники районной административно-технической инспекции выявили ржавые машины со спущенными колёсами и захламлёнными салонами и отправили их на площадку временного хранения. Всего с начала года на территории района зафиксировали 34 бесхозных транспортных средства. Часть из них собственники убрали своими силами, остальные пришлось эвакуировать в принудительном порядке.

Представитель инспекции Артур Плюснин пояснил, что работа теперь ведётся по обновлённым правилам, которые заметно расширяют критерии признания автомобиля разукомплектованным. Теперь для принятия решения достаточно зафиксировать минимум два нарушения из списка. Среди них — несколько спущенных колёс, сильная коррозия кузова, отсутствие обязательных деталей и наличие мусора в салоне. Если владелец игнорирует уведомление и не убирает транспортное средство в течение 10 дней, машину эвакуируют. Вернуть её обратно можно будет только после обращения в мэрию и предоставления полного пакета документов.

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