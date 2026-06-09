Жара уходить не собирается: до 11 июня в Новосибирской области обещают до +34 градусов

В Новосибирской области с 9 по 11 июня местами сохранится аномально жаркая погода. Об этом сообщили в Западно-Сибирском УГМС.

Дневная температура в эти дни составит +29...+34 градусов. При этом местами ожидаются кратковременные дожди с грозами. Порывы ветра усилятся с 14 метров в секунду 9 июня до 18 метров в секунду 11 июня.

В Новосибирске воздух будет прогреваться до +30...+32 градусов. В среду, 11 июня, днём вероятен кратковременный дождь с грозой.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что управление Роспотребнадзора по Новосибирской области предупредило жителей региона о сезонном росте кишечных инфекций.