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общество

Жара уходить не собирается: до 11 июня в Новосибирской области обещают до +34 градусов

Фото: Сиб.фм / Юрий Бабичев
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В Новосибирской области с 9 по 11 июня местами сохранится аномально жаркая погода. Об этом сообщили в Западно-Сибирском УГМС.

Дневная температура в эти дни составит +29...+34 градусов. При этом местами ожидаются кратковременные дожди с грозами. Порывы ветра усилятся с 14 метров в секунду 9 июня до 18 метров в секунду 11 июня.

В Новосибирске воздух будет прогреваться до +30...+32 градусов. В среду, 11 июня, днём вероятен кратковременный дождь с грозой.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что управление Роспотребнадзора по Новосибирской области предупредило жителей региона о сезонном росте кишечных инфекций.

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Наталья Шлюшинская
журналист

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