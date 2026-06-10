Экзамен на права по новому в 2026 году: главные изменения в правилах сдачи

С 12 мая 2026 года в России вступили в силу обновлённые правила сдачи экзаменов на водительские права. Изменения, утверждённые Постановлением Правительства РФ № 508 от 30 апреля 2026 года, затронули сроки проведения практического экзамена, систему штрафных баллов и ответственность за использование средств связи.

Новый порядок призван сделать процедуру получения водительского удостоверения более прозрачной и эффективной, сократить очереди и исключить возможность использования подсказок во время тестирования. Разбираемся, что именно изменилось и как теперь сдавать экзамен на права в 2026 году.

Сокращение сроков между теорией и практикой

Одно из ключевых нововведений касается сроков назначения практического экзамена. Раньше после успешной сдачи теории кандидат мог ждать «город» до 180 дней — и нередко ждал именно столько из-за загруженности инспекторов и нехватки времени в подразделениях ГИБДД .

Теперь практический экзамен назначается не позднее 60 календарных дней со дня сдачи теории . Это значит, что ждать полгода больше не придётся. При этом у кандидата остаётся право подать заявление о переносе сроков, если предложенная дата по каким-то причинам не подходит.

Кроме того, введено важное ограничение: если кандидат в водители не сдал практический экзамен в 6-месячный срок со дня сдачи теории, ему назначается повторный теоретический экзамен. Он проводится не позднее 30 календарных дней со дня окончания шестимесячного срока . Таким образом, «затягивать» с практикой больше не получится — полугодовой таймер запускается сразу после успешной сдачи теории, и если не уложиться, придётся пересдавать всё заново.

Отмена «площадки»: экзамен сразу в городе

Ещё одно заметное изменение, вступившее в силу ещё с 1 апреля 2026 года, касается структуры практического экзамена. Отдельный этап «площадка» (закрытая территория) больше не проводится. Теперь проверка навыков вождения осуществляется сразу в городских условиях .

При этом инспектор во время поездки может попросить выполнить отдельные манёвры из числа тех, что раньше сдавали на площадке. Если выполнить задание в реальном городском потоке невозможно, кандидату предложат показать его на специальной площадке или автодроме .

Для будущих мотоциклистов также произошли изменения: из списка обязательных упражнений исключили «передвижение задним ходом», добавив вместо него езду по колее .

Новые штрафные баллы: теперь можно набрать 7

Система оценки практического вождения также скорректирована. Если раньше экзамен считался несданным при 5 штрафных баллах, то теперь этот порог повышен до 7 баллов .

Ошибки распределены по категориям:

Мелкие ошибки (1 балл) — несвоевременное включение поворотника, нестабильный ход автомобиля, неправильная оценка дорожной обстановки.

Более серьёзные нарушения — игнорирование дорожной разметки, неправильное расположение автомобиля на дороге, создание помех другим участникам движения.

Грубые ошибки — теперь их 11 видов. За любую такую ошибку экзамен прекращается досрочно .

Результат экзамена объявляют сразу после поездки. При несогласии кандидат имеет право обжаловать решение.

Использование телефона на экзамене: год пересдачи

Самое жёсткое нововведение касается тех, кто пытается сдать экзамен нечестно. Если кандидат в водители использует средства связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, электронно-вычислительную технику, справочные материалы или иные средства хранения и передачи информации, результаты экзамена аннулируются .

Раньше в такой ситуации можно было записаться на пересдачу в ближайшее время. Теперь следующий экзамен назначается не ранее чем через 12 месяцев. То есть попытка воспользоваться подсказкой или скрытой камерой может отодвинуть получение прав на целый год.

В новых правилах также закреплено, что в помещениях для проведения теоретического экзамена должны быть установлены средства аудио- и видеорегистрации. В зону видимости камер попадают рабочие места как экзаменатора, так и кандидатов . Кроме того, автоматизированная система для проведения теории теперь обязана фотографировать кандидата в процессе экзамена.

Электронные медсправки и внеочередное освидетельствование

Часть изменений начнёт действовать с 1 марта 2027 года. Они связаны с цифровизацией медицинских справок и контролем за здоровьем водителей.

С марта 2027 года предоставлять бумажную медицинскую справку при сдаче на права станет необязательно — при условии, что сведения о медосвидетельствовании внесены в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) . Информация будет передаваться между Минздравом и МВД в электронном виде.

Кроме того, с этой же даты вводится норма о внеочередном обязательном медосвидетельствовании. Если при плановом осмотре или обращении к врачу у водителя выявлены заболевания, препятствующие управлению транспортным средством, ему назначается внеочередная медкомиссия. Пройти её нужно в течение трёх месяцев. При невыполнении этого требования водительское удостоверение признаётся недействительным и подлежит аннулированию.

Что ещё важно знать кандидатам в водители

Срок действия теоретического экзамена по-прежнему составляет 6 месяцев. За это время нужно успеть сдать практику. Если после трёх неудачных попыток сдать «город» кандидат не уложился в полугодовой срок, назначается пересдача теории .

Сами пересдачи практического экзамена также претерпели изменения. Если раньше после третьей неудачной попытки можно было записаться на пересдачу через 1-3 месяца, то теперь срок ожидания увеличен до 6 или даже 9 месяцев . В Госавтоинспекции объясняют это тем, что частые пересдачи использовались некоторыми кандидатами как дополнительная тренировка, что противоречит самому смыслу экзаменационного испытания .

Итоги: как сдавать экзамен на права по новым правилам

Подводя итог, можно выделить пять главных изменений в порядке сдачи экзамена на права с 2026 года:

Сокращение сроков до 60 дней — практический экзамен назначат не позднее двух месяцев после успешной сдачи теории.

Отмена отдельной «площадки» — проверка навыков сразу в городе, отдельные манёвры — по требованию инспектора.

Повышение штрафных баллов до 7 — раньше экзамен заканчивался при 5 баллах, теперь порог выше.

Год пересдачи за телефон — использование связи или скрытых камер на экзамене карается годовой блокировкой.

Электронные медсправки с 2027 года — бумажный документ заменят данные из ЕГИСЗ.

Таким образом, новые правила сдачи экзамена на права направлены на повышение качества подготовки водителей и прозрачности самой процедуры. Сокращение сроков между теорией и практикой избавит кандидатов от длительного ожидания, а ужесточение ответственности за использование гаджетов сделает экзамен честнее. Для тех, кто действительно готовится к управлению автомобилем, эти изменения не станут проблемой — напротив, они сделают процесс получения прав более предсказуемым и менее бюрократическим.

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