Красивые открытки ко Дню России 2026: история, традиции и лучшие поздравления для родных и коллег

Совсем скоро страна отметит один из самых молодых, но уже полюбившихся праздников — День России, который ежегодно приходится на 12 июня. В преддверии выходных миллионы россиян выбирают открытки ко Дню России, чтобы поздравить родных, друзей и коллег. И это неудивительно: тёплое слово и красивое изображение способны создать праздничное настроение лучше любой фанфары.

В 2026 году особый интерес вызывают открытки, в которых гармонично сочетаются государственная символика, природные красоты и душевные пожелания. Россияне активно делятся ими в мессенджерах, соцсетях и рассылают по электронной почте. Спрос на такие поздравления растёт с каждым годом, а тематика становится всё разнообразнее.

Краткая история праздника

Прежде чем выбирать красивые открытки с Днем России, стоит вспомнить, чему посвящён этот день. 12 июня 1990 года была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Позднее дату переименовали в День независимости, а с 2002 года она стала называться Днём России. Это не день революции или смены власти, а день рождения современного государства, его свободы и самоопределения.

Именно поэтому на поздравительных открытках с Днем России так часто можно увидеть не только герб и флаг, но и широкие поля, берёзовые рощи, купола церквей и просторы от Калининграда до Камчатки. Праздник стал поводом сказать: «Я горжусь своей страной», без пафоса и обязательств.