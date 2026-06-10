Мобилизационные предписания в 2026 году: разъяснение порядка вручения и учета граждан, пребывающих в запасе

В связи с плановой работой военных комиссариатов по актуализации базы данных воинского учета и вступлением в полную силу положений единого реестра, в информационном поле участились вопросы о процедуре вручения мобилизационных предписаний. Разбираем юридические аспекты, права граждан и порядок действий при получении документа.

Плановая работа военкоматов в 2026 году

С весны 2026 года территориальные военные комиссариаты активизировали работу с гражданами, пребывающими в запасе. Основная цель мероприятий — сверка данных, уточнение военно-учетных специальностей и завершение формирования электронных реестров воинского учета.

В рамках этой работы военнообязанным, вызываемым повестками (в том числе через портал «Госуслуги»), производится отметка в военных билетах. Мобилизационное предписание (вкладыш к военному билету) — это документ, фиксирующий за гражданином обязанность явиться на сборный пункт в случае объявления мобилизации. Он не приравнивается к приказу о немедленной отправке, а является штатным элементом воинского учета для лиц, состоящих в запасе.

Цифровой реестр воинского учета и электронные повестки

Федеральный закон № 127-ФЗ (о цифровом реестре) работает в полном объеме с 2025 года. Ключевые изменения системы оповещения:

Электронное оповещение: Повестка считается врученной на седьмой день с момента ее размещения в Реестре воинского учета и личном кабинете гражданина на портале «Госуслуги». Личное подписание бумажного варианта не требуется.

Традиционные способы: Лично под подпись или заказным письмом (считается врученным по истечении 7 дней после доставки).

Такой подход позволяет военкоматам выполнять план оповещения независимо от фактического получения бумажного документа гражданином.

Правовые последствия для тех, кто не явился по повестке

За неявку в военкомат в установленный срок без уважительной причины применяются временные ограничительные меры, которые автоматически снимаются после посещения комиссариата. К ним относятся:

Запрет на выезд из Российской Федерации до явки в военкомат.

Приостановка действия водительского удостоверения (запрет на управление ТС).

Отказ в совершении регистрационных действий с недвижимостью и транспортом, а также в получении кредитов.

Эти меры носят не карательный, а обеспечительный характер, побуждая гражданина исполнить конституционную обязанность по воинскому учету.

Является ли выдача предписаний сигналом к мобилизации?

Нет. Мобилизационные предписания всегда вручались гражданам, зачисленным в мобилизационный резерв или приписанным к конкретным воинским частям в рамках плановой работы. В 2026 году это происходит в контексте:

Перехода на цифровые реестры (необходимо «привязать» гражданина к части в базе данных).

Повышения предельного возраста пребывания в запасе (для рядовых — до 53 лет, для младших офицеров — до 60 лет).

Планового уточнения данных.

На сегодняшний день официальных заявлений о проведении новой волны частичной мобилизации от Министерства обороны РФ не поступало. Действующий указ о частичной мобилизации (от сентября 2022 года) не отменен, но его реализация осуществляется в рамках текущих планов комплектования войск (контрактная служба, набор в резерв, плановые сборы).

Рекомендации для граждан

Контролируйте уведомления на «Госуслугах». Если вы получили электронную повестку, закон предписывает считать её врученной через неделю. Явка в военкомат добровольно снижает риск применения обеспечительных мер.

Проверьте военный билет. Наличие вклеенного мобилизационного предписания означает, что ваши данные внесены в мобилизационный план. Документ действителен до снятия с воинского учета.

Имейте при себе документы о праве на отсрочку. Многодетные отцы (трое и более детей), IT-специалисты аккредитованных компаний (при соблюдении условий), студенты очной формы обучения, а также граждане с категорией годности «Д» освобождаются от призыва по мобилизации. Наличие предписания в билете в данном случае — техническая процедура, но обжаловать действия военкомата можно через призывную комиссию или суд.

Итоги

Мобилизационные предписания в 2026 году — это часть планового перехода на цифровой воинский учет, а не экстренная мера. Гражданам, пребывающим в запасе, рекомендуется отслеживать оповещения через официальные каналы и своевременно уточнять данные в военкомате. Отказ от взаимодействия с комиссариатами приведет к автоматическому применению временных ограничений, которые будут сняты после явки.

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