Новосибирская область уравняет меры поддержки для семей мобилизованных

Комитет Заксобрания Новосибирской области по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости рассмотрел проект закона о дополнительных мерах поддержки для граждан, призванных на военную службу по мобилизации. Документ парламентариям представила министр труда и социального развития региона Елена Бахарева.

По её словам, необходимость принятия областного закона продиктована недавним указом президента России, поставившим задачу уравнять меры социальной поддержки для всех участников специальной военной операции. Дополнительная финансовая потребность на реализацию законопроекта составит 8,5 миллиона рублей.

Депутат Заксобрания, участник спецоперации Данила Воротников обратил внимание на другую острую тему. Он подчеркнул, что участники СВО имеют право на внеочередное медицинское обслуживание, однако в поликлиниках это нередко вызывает недовольство у других пациентов, особенно пожилого возраста. Заместитель губернатора Константин Хальзов заверил, что вопрос будет вынесен на межведомственную комиссию.

Итог обсуждения подвёл председатель комитета Игорь Гришунин. Он назвал законопроект крайне важным и выразил уверенность, что за ним последуют и другие инициативы по защите прав военнослужащих.

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