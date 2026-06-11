100 тысяч новосибирцев проголосовали за благоустройство скверов и парков

Завершается голосование за объекты благоустройства по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». Свой выбор сделали уже 100 тысяч новосибирцев. Об этом в своих соцсетях сообщил мэр города Максим Кудрявцев.

Принять участие в отборе общественных пространств, которые преобразятся в 2027 году, можно до 12 июня включительно на платформе «Госуслуги. Решаем вместе». Сейчас развернулась борьба за лидерство между тремя скверами из разных районов города.

«Присоединяйтесь – это займёт всего несколько минут», — призвал Максим Кудрявцев.

Он также отметил, что благодаря данному проекту в городе обрели новый облик Михайловская набережная и Заельцовский парк, приведён в порядок Затулинский дисперсный парк, создаются парк «Чемской берег» и сквер Демакова.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что на благоустройство Бугаков-парка в Новосибирске направят более 316 миллионов рублей.