2ГИС первым в России запустил «Зелёную волну» для водителей Новосибирска

Картографический сервис 2ГИС первым среди российских навигаторов запустил «Зелёную волну». Новая функция подбирает оптимальную скорость, чтобы автомобилист проехал серию светофоров на зелёный сигнал без остановок и при этом не нарушил правила. О запуске Сиб.фм рассказали в компании.

Технология стала развитием таймеров светофоров, которые появились в 2ГИС год назад. Тогда приложение научилось показывать обратный отсчёт до смены сигнала на ближайшем перекрёстке. Теперь навигатор идёт дальше и сам рекомендует коридор скорости, позволяющий держаться в ритме светофоров. Расчёт строится на длине цикла сигнала, расстоянии между перекрёстками и текущей скорости машины. Чаще всего ориентиром выступает диапазон 45–60 километров в час.

Руководитель продуктов транспорта и навигации 2ГИС Сергей Кириллов назвал «Зелёную волну» одним из мировых трендов в городской навигации. По его словам, если раньше пробки изменили представление о навигации, то теперь сервис добавляет карте живой ритм. Навигатор мягко подсказывает темп, и водитель пересекает перекрёсток за перекрёстком без остановок. При этом система сама отключается, если дорожная обстановка вынуждает выйти из рекомендованного коридора, и автоматически возвращается, когда скорость восстанавливается.

В Новосибирске данные для работы сервиса предоставляет ГКУ «Центр организации дорожного движения». Именно на основе этих сведений строится точный расчёт оптимального коридора скорости, который всегда остаётся в пределах разрешённого ПДД лимита. Иногда, чтобы попасть в ритм потока и миновать больше светофоров, навигатор может предлагать более низкий темп, например 20–30 километров в час.

Сейчас «Зелёная волна» доступна в Новосибирске и Москве. География будет расширяться по мере подключения новых городов. Функция уже работает в актуальной версии 2ГИС для iOS и Android, а при желании её можно отключить в настройках. В будущем сервис появится и на мультимедийных экранах автомобилей с Apple CarPlay и Android Auto.

Ранее сообщалось, что водители правобережья Новосибирска жалуются на глину, разбросанную по дорогам.