Авито Путешествия, Минэкономразвития и ЦСР договорились о продвижении туристского маршрута «Золотое кольцо»

На Международном туристическом форуме «Путешествуй!» технологическая платформа Авито Путешествия, Минэкономразвития России и Центр стратегических разработок (ЦСР) подписали соглашение о сотрудничестве. Совместная работа в рамках соглашения будет направлена на продвижение и популяризацию популярного туристского маршрута «Золотое кольцо», который в следующем году отмечает 60-летие.

В рамках соглашения Минэкономразвития и ЦСР будут координировать всю работу, связанную с юбилейными мероприятиями, которые будут проходить на протяжении всего 2027 года. Авито Путешествия выступает партнёром «Золотого кольца» и возьмёт на себя коммуникационную и организационную поддержку юбилейных инициатив. Подготовка юбилея идёт на федеральном уровне по поручению Президента, которое он дал 23 ноября 2024 года (№ Пр-2446). Трехсторонние соглашения уже подписали регионы «Золотого кольца» (Москва, Ярославская, Московская, Владимирская, Нижегородская, Ивановская, Костромская, Тверская области) и РПЦ.

«Для нас большая честь быть партнёром инициативы, которая реализуется на федеральном уровне и по прямому поручению Президента. Национальный туристический маршрут «Золотое кольцо» уже знают и любят миллионы людей по всей стране. Сервис Авито Путешествия поможет с продвижением и организационной поддержкой, чтобы каждый, кто хочет увидеть древние города России, мог легко спланировать поездку, найти жильё и получить всю необходимую для путешествия информацию», — прокомментировал подписание Артем Кромочкин, управляющий директор Авито Путешествий.

«Для координации всей работы в ЦСР уже несколько лет работает проектный офис, который призван синхронизировать работу всех заинтересованных сторон на «Золотом кольце». Генеральный директор ЦСР Павел Смелов выразил уверенность, что «активное вовлечение бизнеса в совместные проекты и проведение юбилейных мероприятий даст толчок развитию туризма, появлению новых объектов и точек притяжения, повысит интерес к истории своей страны. Ну а использование бренда «Золотое кольцо» региональными производителями усилит внимание к локальным продуктам и услугам. Главный результат, который хочется получить, — это не просто празднование юбилея, а растущий туристический поток наших граждан и иностранцев в регионах проекта».

По данным Авито Путешествий, сегодня Золотое кольцо — маршрут с выраженными лидерами спроса, который чаще выбирают для коротких и спонтанных поездок. Больше половины всех бронирований приходится на два самых популярных города — Нижний Новгород и Ярославль, а топ-6 городов собирают 82% спроса. Обычно туристы останавливаются в городах Золотого кольца на одну ночь: этого достаточно, чтобы увидеть основные достопримечательности и отправиться в следующий город. При этом в крупных локациях вроде Владимира или Костромы путешественники бронируют жильё за 2–3 для до поездки, а вот в более камерных направлениях (Плёс, Суздаль) — заранее, в среднем за 9–12 дней.