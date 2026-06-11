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общество

Бастрыкин потребовал разобраться с водоснабжением села Прокудское в Новосибирской области

Фото: Сиб.фм / Густаво Зырянов
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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин вмешался в ситуацию с водоснабжением в селе Прокудском Коченевском районе. Как сообщили в пресс-службе ведомства, поводом стали сообщения в социальных сетях о ненадлежащей подаче ресурса.

Жители жалуются, что на протяжении нескольких лет вода в дома поступает с регулярными перебоями, а её качество оставляет желать лучшего из-за примесей и неприятного запаха. Сельчане вынуждены за собственные средства покупать бутилированную воду, при этом обращения в различные инстанции не привели к решению проблемы.

Следственное управление СК России по Новосибирской области организовало процессуальную проверку. Глава ведомства поручил исполняющему обязанности руководителя регионального управления Антону Бадулину представить доклад о промежуточных результатах разбирательства и принятом решении. А также – о конкретных мерах, направленных на восстановление прав граждан на качественное водоснабжение.

Исполнение данного поручения поставлено на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России.

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Наталья Шлюшинская
журналист

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