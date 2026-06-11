Купание под запретом: популярный пляж Новосибирска признали опасным

В Новосибирске запретили купаться на пляже в парке «Бугринская роща». Об этом 11 июня сообщили в пресс-службе Дирекции городских парков.

Речь идет о пляже на улице Саввы Кожевникова, 39. Перед началом купального сезона специалисты проверили городские места отдыха у воды. По итогам проверки пляж в Бугринской роще получил неудовлетворительную оценку.

Власти предупредили, что купание в этом месте может быть опасным для здоровья и безопасности людей.

В Дирекции городских парков попросили жителей с пониманием отнестись к ограничениям. Там подчеркнули, что запрет ввели ради безопасности отдыхающих.