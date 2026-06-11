Минтранс НСО намерен взыскать 23 млн рублей с концессионера четвертого моста через Обь

Министерство транспорта Новосибирской области начало новый судебный спор с компанией, которая занимается строительством Центрального моста через Обь. Иск поступил в Арбитражный суд региона 10 июня.

Ответчиком выступает ООО «Сибирская концессионная компания». Эта структура входит в группу «ВИС» и отвечает за реализацию проекта четвертого моста в Новосибирске.

Министерство требует взыскать с компании 23 миллиона рублей. Иск подали в интересах Новосибирской области. Сейчас заявление еще не приняли к производству.

По предварительной информации, претензии связаны с возможным нарушением условий концессионного соглашения. Речь идет о контракте на строительство Центрального моста.

Это уже не первый конфликт между властями региона и подрядчиком. Проект четвертого моста не раз становился поводом для споров, проверок и обсуждений сроков строительства.