Новосибирская актриса снялась во втором сезоне сериала «Афоня» на ТНТ

Вышел второй сезон комедийного сериала «Афоня» на телеканале ТНТ. В проекте рассказывается о домовом, его друге-пенсионере и мире, где рядом с людьми существует потусторонняя жизнь.

Одну из ролей в новом сезоне исполнила актриса из Новосибирска Карина Александрова. По сюжету домовой Афоня живет у пенсионера Семеныча и сталкивается с новыми испытаниями. В историю также вовлечены ведьмы, охотники за нечистью и персонажи из потустороннего мира.

Сюжет строится вокруг конфликта между мирами и борьбы за равновесие. Героям приходится защищать дом и разбираться в новых угрозах.

Карина Александрова не раскрывает детали своей героини. Она отметила, что ее персонаж развивается по ходу истории и оказывается глубже, чем кажется в начале.

Актриса рассказала, что работа над проектом стала для нее важным опытом. По ее словам, съемочная группа давала свободу для импровизации и поиска решений в сценах.

Также она отметила теплую атмосферу на площадке и жанровое сочетание комедии и фэнтези. Такой формат она назвала интересным и близким для семейного просмотра.

Отдельно актриса вспомнила о Новосибирске. Она рассказала о детстве в городе и о частых поездках к родным. Сейчас она планирует снова посетить родной город и побывать на Алтае.