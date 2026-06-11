Новосибирская область вложит 1,3 миллиарда рублей в инфраструктуру промпарка до 2028 года

Правительство Новосибирской области утвердило бюджетные инвестиции в размере 1,304 миллиарда рублей на строительство и реконструкцию транспортной и инженерной инфраструктуры промышленно-логистического парка. Постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Средства получит АО «Управляющая компания «Промышленно-логистический парк» через механизм приобретения в государственную собственность дополнительных акций. Финансирование разбито на три года: в 2026 году направят 152 миллиона рублей, в 2027-м — 588 миллионов, а в 2028-м — 564,3 миллиона рублей. Компания-застройщик обязана провести несколько допэмиссий, которые выкупит областное министерство экономического развития.

В перечне объектов значатся дороги, ливневая и хозяйственно-бытовая канализация, а также железнодорожный путь. В 2026 и 2027 годах деньги пойдут на реконструкцию напорного коллектора ливневых стоков, строительство канализационного коллектора и системы водоотведения. В 2028 году запланированы три этапа строительства межплощадочных дорог и возведение обгонного железнодорожного пути. Крайний срок ввода всей инфраструктуры в эксплуатацию — четвёртый квартал 2028 года.

Общая предельная стоимость объектов соответствует сумме выделенных ассигнований. Контроль за исполнением постановления возложен на первого заместителя председателя правительства Новосибирской области Владимира Знаткова. УК «ПЛП» работает в регионе с 2008 года и управляет областными промышленными парками, а её учредителем выступает Корпорация развития Новосибирской области.

Ранее сообщалось, что завод по производству сэндвич-панелей открылся в промпарке Новосибирской области.