Новосибирский гендиректор скрывал свою зарплату от приставов, чтобы не платить долги

В Новосибирске вынесли приговор руководителю коммерческой организации, который злостно уклонялся от погашения долга перед юридическим лицом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФССП России по Новосибирской области.

45-летний мужчина задолжал 446 тысяч рублей, и после возбуждения исполнительного производства судебный пристав направила по месту его работы постановление об обращении взыскания на заработную плату. Документ предписывал ежемесячно удерживать половину дохода должника и перечислять средства в установленный срок. Главного бухгалтера и руководителя организации также предупредили об уголовной ответственности по статье 315 УК РФ за неисполнение решения суда.

Однако выяснилось, что должник сам является генеральным директором этой компании. Имея реальную возможность удерживать часть зарплаты и будучи уведомленным через портал «Госуслуги» об обязательном характере судебного приказа, мужчина намеренно и продолжительно игнорировал требования закона. Дознаватель органа принудительного исполнения собрала исчерпывающую доказательную базу. После этого неплательщику предъявили обвинение в злостном уклонении от исполнения вступившего в законную силу судебного акта и воспрепятствовании его исполнению.

Суд признал новосибирца виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере двадцати тысяч рублей.