Новосибирский облсуд смягчил приговор водителю за смерть 8-летнего мальчика в Бердске

Новосибирский областной суд пересмотрел приговор Владимиру Романову, осужденному за гибель восьмилетнего мальчика на пешеходном переходе в Бердске. Апелляционная инстанция учла дополнительное смягчающее обстоятельство и снизила срок лишения свободы, одновременно изменив режим отбывания наказания на более мягкий. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции.

Напомним, что трагедия произошла 1 апреля 2025 года. Романов за рулём автомобиля «Тойота Ленд Крузер Прадо» допустил нарушение ПДД и сбил ребенка, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм мальчик скончался на месте происшествия.

Бердский городской суд приговорил мужчину к трём годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспорта на такой же срок. Суд также удовлетворил гражданские иски потерпевших, обязав осуждённого выплатить по полтора миллиона рублей компенсации морального вреда каждому из четырёх пострадавших родственников.

Однако приговор не устроил ни одну из сторон. Прокурор, защита осужденного и сами потерпевшие подали апелляционные жалобы. Рассмотрев материалы, Новосибирский областной суд изменил решение нижестоящей инстанции. В качестве дополнительного смягчающего обстоятельства было признано оказание иной помощи потерпевшему непосредственно после совершения преступления. С учётом этого наказание Романову снизили до двух лет одиннадцати месяцев лишения свободы, а отбывать он его теперь будет в колонии-поселении. Приговор уже вступил в законную силу.