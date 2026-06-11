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общество

Новосибирцев снова оставят без горячей воды почти на две недели

Фото: Сиб.фм / Magnific
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С 15 июня в Новосибирске начнутся шестой и седьмой этапы гидравлических испытаний. Из-за проверки теплосетей жители нескольких районов временно останутся без горячей воды. Об этом сообщили в пресс-службе Сибирской генерирующей компании.

Отключения затронут Калининский, Дзержинский, Октябрьский и Центральный районы. В Калининском районе ограничения введут на улицах Тайгинская, Курчатова, Красных Зорь, Рассветная, Кочубея, Родники, Краузе, Тюленина, Земнухова, Свечникова и Гребенщикова.

В Дзержинском районе горячую воду отключат на Толбухина, Заслонова, Гусинобродском шоссе, Доватора, Национальной, Трикотажной, Куприна, Есенина, а также в Трикотажных переулках и на ряде соседних улиц. Ограничения коснутся проспекта Дзержинского, Волочаевской, Гоголя, Красина, Планетной, Индустриальной и других адресов.

В Октябрьском районе под испытания попал Закаменский жилмассив. В Центральном районе отключения ожидаются на Партизанской, Каменской, Мичурина, Советской, Татарской, Писарева и нескольких других улицах.

В СГК уточнили, что максимальный срок отключения горячей воды составит до 27 июня включительно. Подключение домов начнут сразу после устранения возможных дефектов на сетях.

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Игорь Кириченко
Журналист

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