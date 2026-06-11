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общество

Опубликованы подробности пожара на складе в Новосибирске

Фото: Сиб.фм
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В Заельцовском районе Новосибирска загорелся склад с пластиковой продукцией. Пожар произошел на улице Даргомыжского, 8А. Об этом сообщили в МЧС России.

Когда первые пожарные прибыли на место, над зданием уже поднимался густой черный дым. Огонь охватил трехэтажное административное здание. Предварительная площадь пожара составила 2800 квадратных метров.

Для бесперебойной подачи воды к месту ЧП направили пожарный поезд.

Как сообщили Сиб.фм, на территории работают три крупных предприятия. Два из них относятся к РАТМ Холдинг.

«На наших территориях пожара не было, на данный момент можем сказать только это», — заявили в компании.

Информация о пострадавших пока не поступала. Причины пожара устанавливаются.

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Игорь Кириченко
Журналист

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