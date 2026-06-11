От мебельной мастерской до персонального ИИ-тренера: «Новые люди» помогают новосибирским студентам запустить первые стартапы

Новосибирские студенты вузов и колледжей создали десятки бизнес-проектов. Они подготовили их в рамках программы развития молодёжного предпринимательства «Я в деле», которую запустила партия «Новые люди».

В течение двух месяцев участники проходили обучение, максимально ориентированное на практику. Наставниками при этом выступили выпускники прошлых сезонов «Я в деле». Они рассказали о том, как составить работающий бизнес-план, сформировать коллектив, создать прототип производства и выйти на первые продажи.

Результаты этой работы студенты представили в финале сезона. В итоге жюри, состоящее из опытных новосибирских предпринимателей, определило три команды-победителя.

Первый призёр — мастерская полного цикла «Искра», где создают мебель и декор из металла и дерева по 3D-эскизам под индивидуальный замер. Второй — симулятор Squared. Он позволяет молодёжи познакомиться с реальными рабочими процессами через компьютерную игру и помогает определиться с будущей профессией. Третий победитель — персональный ИИ‑тренер для здоровья и фитнеса FitMind AI. Он анализирует интенсивность тренировок, качество питания и сна. На основе этой информации нейросеть готовит рекомендации и план занятий спортом.

Команды, создавшие эти три проекта, отправятся в Москву на общероссийский финал сезона «Я в деле». Они поборются за грант на воплощение своих бизнес-идей.

«Статистика говорит, что предпринимательство в России молодеет. Каждый второй самозанятый и каждый четвертый ИП — моложе 35 лет. Люди ещё в колледжах и вузах начинают мечтать о собственном деле, но часто боятся прогореть. Мы помогаем им сначала детально проработать идею, изучить все возможности и риски, чтобы затем уверенно войти в реальный бизнес. Учим измерять успех не только прибылью, но и пользой, которую проекты приносят людям. Будущее Новосибирской области — за смелыми и инициативными людьми», — отметила депутат заксобрания Новосибирской области, руководитель фракции «Новые люди» Дарья Карасева.