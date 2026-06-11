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вчера 23:30
общество

Почти 16 тысяч школьников сдают ЕГЭ в Новосибирской области

Фото: Сиб.фм
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В 2026 году школы в России оканчивают больше 750 тысяч человек. Об этом сообщили в Министерство просвещения России.

По данным ведомства, около 660 тысяч выпускников — это ученики 11-х классов. В Рособрнадзор уточнили, что вместе с выпускниками прошлых лет на ЕГЭ зарегистрировались рекордные 747 тысяч человек.

В Новосибирской области экзамены в этом году сдают от 16 до 16,3 тысячи участников. Такую информацию озвучили в региональном министерстве образования.

Большая часть зарегистрированных — нынешние выпускники школ. Их число составляет около 14,5–14,6 тысячи человек.

Также в министерстве сообщили, что в регионе сейчас насчитывается около 40 тысяч девятиклассников. В самом Новосибирске учатся примерно 22,5 тысячи учеников девятых классов.

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Игорь Кириченко
Журналист

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