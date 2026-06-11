Подростки на питбайке попали в реанимацию после столкновения с Toyota в Бердске

Поздним вечером 8 июня в Бердске Новосибирской области произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля и питбайка. Пострадали три человека, двое доставлены в реанимацию.

Инцидент случился около 23:00 в районе дома №13А по улице Кирова. Столкнулись автомобиль Toyota под управлением 25-летнего водителя, двигавшегося по улице Кирова, и питбайк, на котором ехал 17-летний водитель с 15-летней пассажиркой по улице Островского в сторону улицы Спортивной. В соцсетях появилось видео момента аварии, и, возможно, иномарка проехала перекрёсток на красный сигнал светофора.

По информации Госавтоинспекции Бердска, водитель питбайка и его 15-летняя пассажирка находятся в отделении реанимации. Водитель Toyota также был доставлен в лечебное учреждение.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске медики скорой спасли водителя из горящего автомобиля после ДТП.