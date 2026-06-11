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общество

Продуктовая корзина снова подорожала: названа новая сумма для жителей Новосибирской области

Фото: Сиб.фм / Pexels.com
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В Новосибирской области выросла стоимость минимального набора продуктов питания. В мае 2026 года показатель составил 7969 рублей 57 копеек. Такие данные опубликовал Новосибирскстат.

По сравнению с апрелем цена продуктовой корзины увеличилась на 0,9 процента. С начала года рост составил 5,4 процента.

Минимальный набор рассчитывают на одного человека. В него входят 33 самых популярных продукта. Специалисты используют единые нормы потребления для всей страны и средние цены по региону.

Самую большую часть расходов занимают хлеб, крупы и макаронные изделия. На них приходится 28,1 процента стоимости набора. Еще 19,7 процента составляют молочные продукты. Доля мяса и мясопродуктов достигает 19,1 процента.

Овощи и фрукты занимают 16 процентов в структуре минимального набора. Также в расчет входят рыба, жиры, яйца, сахар, кондитерские изделия, чай, соль и специи.

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Игорь Кириченко
Журналист

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