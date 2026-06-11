82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
12 июня, 01:14
пробки
6/10
погода
+29.6°C
курсы валют
usd 73.34 | eur 85.12
82.76% -1.2
сегодня
12 июня, 01:14
пробки
6/10
погода
+29.6°C
курсы валют
usd 73.34 | eur 85.12
вчера 23:00
общество

Проезд в Новосибирске может снова подорожать

Фото: Сиб.фм / АиФ-Новосибирск
Подпишитесь на Telegram-канал

В Новосибирске в конце 2026 года могут повысить стоимость проезда в общественном транспорте. Об этом сообщил начальник управления организации пассажирских перевозок мэрии Михаил Никулин.

По его словам, вопрос изменения тарифов традиционно рассматривают ближе к концу года. Перевозчики предоставляют расчеты и объясняют рост своих расходов.

При принятии решения власти учитывают уровень инфляции и затраты транспортных предприятий. Речь идет о расходах на топливо, обслуживание техники и другие текущие нужды.

Михаил Никулин также отметил, что стоимость проезда в городе пересматривают не чаще одного раза в год.

Последнее повышение тарифов произошло в конце декабря. Аналогичное решение власти могут принять и по итогам 2026 года.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в max

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.