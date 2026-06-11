Проезд в Новосибирске может снова подорожать

В Новосибирске в конце 2026 года могут повысить стоимость проезда в общественном транспорте. Об этом сообщил начальник управления организации пассажирских перевозок мэрии Михаил Никулин.
По его словам, вопрос изменения тарифов традиционно рассматривают ближе к концу года. Перевозчики предоставляют расчеты и объясняют рост своих расходов.
При принятии решения власти учитывают уровень инфляции и затраты транспортных предприятий. Речь идет о расходах на топливо, обслуживание техники и другие текущие нужды.
Михаил Никулин также отметил, что стоимость проезда в городе пересматривают не чаще одного раза в год.
Последнее повышение тарифов произошло в конце декабря. Аналогичное решение власти могут принять и по итогам 2026 года.