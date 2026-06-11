Сквер «Тимирязевский» может преобразиться: осталось всего два дня до окончания онлайн-голосования по благоустройству

В этом году новосибирцы выбирают территории для благоустройства из 27 общественных пространств. Уже проголосовало более 100 тысяч новосибирцев.

В Центральном округе в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» на онлайн-голосование вынесены Сквер Поколений, Нарымский сквер, озелененная зона у Дома офицеров на Красном проспекте.

Сквер «Тимирязевский» также участвует во Всероссийском голосовании за объекты благоустройства. Эта зеленая зона площадью 3,4 гектара расположена в Заельцовском районе на улице Тимирязева и представляет собой остатки реликтового соснового бора.

Начальник управления по благоустройству общественных пространств мэрии Новосибирска Евгения Перова рассказала, что еще в 2025 году для этой территории подготовили дизайн-проект и смету. Особое внимание уделили низине, где в межсезонье скапливается вода: там хотят построить мостик и смотровую площадку для наблюдения за дикими утками, которых привлекает соседство с зоопарком и дендропарком.

В дальнейшем реликтовый бор планируют превратить в уютное место отдыха с беседками, фестивальной зоной, спортивными и игровыми локациями, а также площадкой для дрессировки собак. На первом этапе благоустройства займутся озеленением и установкой уличного освещения.

Местные жители видят сквер комфортной зоной и активно поддерживают его в рейтинге. Председатель ТСЖ «Старгород» Ольга Щербакова отметила, что территория давно стала точкой притяжения: здесь дают концерты на День Победы, организуют досуг для школьных трудовых отрядов, а ежедневно по аллеям гуляют семьи с детьми. Она выразила надежду, что после обновления в сквере станет больше зелени, появится качественное освещение, ровные дорожки и современные спортивные объекты.

Первый заместитель главы администрации Центрального округа Дмитрий Есиков призвал горожан проявить активность и проголосовать, чтобы благоустроить природную зону в центре города.

Если территория наберет большинство голосов, работы по ее преображению стартуют уже в следующем году. Отдать свой голос за понравившийся объект можно на платформе «Госуслуги. Решаем вместе».

Осталось всего два дня, 11 и 12 июня, когда еще можно изменить ситуацию, проголосовав за любимые места в своем районе и внести свой вклад в преображение города.