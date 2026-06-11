Следователи по особо важным делам, адвокаты и налоговые юристы обсудили вместе со студентами СибУПК актуальные темы налогового права

На юридическом факультете создан и начал активную работу Сибирский налоговый клуб — первый в регионе с подобной практикой. В первом полугодии 2026 года прошли два заседания с участием более 60 практиков: представителей силовых ведомств, налоговых консультантов, адвокатов.

Первое заседание было посвящено налоговым преступлениям. Среди спикеров —руководитель отдела по расследованию особо важных дел Следственного управления СК РФ по НСО, адвокаты с опытом работы в следственных органах и прокуратуре более 20 лет. Обсуждались тенденции законодательства и правоприменительной практики по налоговым преступлениям, вопросы доказывания умысла, ответственность налогоплательщиков и консультантов, а также особенности прекращения дел по налоговым преступлениям.

На втором заседании говорили о связи налогового права и банкротства. Адвокаты, аттестованные налоговые консультанты, налоговые юристы обменялись мнениями по вопросам налогового ареста в банкротстве, субсидиарной ответственности, влияния налоговой практики на дела о несостоятельности, особенностей налогового ареста в банкротстве и привлечения к субсидиарной ответственности по налоговым долгам.

Организаторы клуба — декан юридического факультета СибУПК Константин Давыдов, сотрудники кафедры конституционного и административного права. Такой формат взаимодействия дает возможность профессионалам обрести интересную площадку для дискуссий, а студентам — возможность услышать мнение мэтров в области налогового законодательства.