82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
11 июня, 12:51
пробки
6/10
погода
+29.6°C
курсы валют
usd 73.34 | eur 85.12
82.76% -1.2
сегодня
11 июня, 12:51
пробки
6/10
погода
+29.6°C
курсы валют
usd 73.34 | eur 85.12
сегодня 11:40
общество

Служба быстрого реагирования в Новосибирске подвела итоги работы за май 2026 года

Фото АБ Гвардия / опубликовано СИБ.ФМ
Подпишитесь на Telegram-канал

Пульт централизованного наблюдения Агентства Безопасности ГВАРДИЯ зафиксировал 3 563 сигнала «тревога». Большая часть из них — 2 005 — поступила от охранных систем, 1 276 раз срабатывали тревожные кнопки, 207 раз — пожарные сигнализации, еще 75 сообщений о происшествиях приняли по телефону.

На каждый вызов оперативно выезжали мобильные экипажи. Благодаря этому удалось предотвратить 998 правонарушений: 687 фактов хулиганства и 311 хищений. Также ГБР 32 раза выезжали в рамках услуги «Безопасный Двор».

Всего за месяц бойцы ГБР задержали 813 нарушителей, 60 из которых оказались несовершеннолетними. Помимо этого, гвардейцы оказали медицинскую помощь девяти гражданам. Мобильные экипажи агентства 191 раз взаимодействовали с правоохранительными органами при отработке вызовов.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в max

Галина Дидан
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.