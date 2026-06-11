Служба быстрого реагирования в Новосибирске подвела итоги работы за май 2026 года

Пульт централизованного наблюдения Агентства Безопасности ГВАРДИЯ зафиксировал 3 563 сигнала «тревога». Большая часть из них — 2 005 — поступила от охранных систем, 1 276 раз срабатывали тревожные кнопки, 207 раз — пожарные сигнализации, еще 75 сообщений о происшествиях приняли по телефону.

На каждый вызов оперативно выезжали мобильные экипажи. Благодаря этому удалось предотвратить 998 правонарушений: 687 фактов хулиганства и 311 хищений. Также ГБР 32 раза выезжали в рамках услуги «Безопасный Двор».

Всего за месяц бойцы ГБР задержали 813 нарушителей, 60 из которых оказались несовершеннолетними. Помимо этого, гвардейцы оказали медицинскую помощь девяти гражданам. Мобильные экипажи агентства 191 раз взаимодействовали с правоохранительными органами при отработке вызовов.