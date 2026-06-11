Спасатель МАСС в выходной спас тонувшего 20-летнего парня на Новосибирском водохранилище

Сотрудник муниципальной аварийно-спасательной службы Новосибирска даже в нерабочий день остался верен профессиональному долгу. Подробности рассказали в пресс-службе МАСС.

Находясь на прогулке по акватории Новосибирского водохранилища, мужчина заметил в воде человека, который отчаянно размахивал руками примерно в ста пятидесяти метрах от берега. Мгновенно оценив ситуацию, спасатель подвёл катер к утопающему и извлек его из воды.

Пострадавшим оказался молодой человек 2006 года рождения. Прямо на месте происшествия ему начали оказывать первую помощь. Одновременно спасатель связался с аварийно-спасательным отрядом «Приморский», работающим на водохранилище, чтобы организовать встречу на пирсе и вызов бригады скорой медицинской помощи.

Пострадавшего оперативно доставили в расположение отряда, где ему оказали всю необходимую помощь. В дальнейшем спасённого парня передали прибывшим врачам скорой помощи.

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