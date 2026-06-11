Суд обязал новосибирца Митю Фомина выплатить компенсацию за песни «Тёмная ночь» и «Моя Москва»

В Москве завершились судебные разбирательства против уроженца Новосибирска Мити Фомина. Причиной спора стало видео концерта «Песни весны, любви и Победы», которое опубликовали в соцсетях.

Иски подали музыкальные издательства, которые представляют интересы наследников композиторов Никита Богословский и Исаак Дунаевский. Речь идет о песнях «Тёмная ночь» и «Моя Москва», которые прозвучали во время спектакля.

Сначала истцы потребовали с артиста 550 тысяч рублей. Суд встал на сторону правообладателей. В решении указали, что разрешения на публикацию видеоверсии концерта никто не выдавал.

Позже суд снизил размер выплат. По делу о песне «Тёмная ночь» сумму уменьшили с 400 тысяч до 50 тысяч рублей. По композиции «Моя Москва» компенсацию сократили со 150 тысяч до 75 тысяч рублей.

Представитель артиста Валерия Рытвина заявила, что концерт состоялся еще десять лет назад. По ее словам, у организаторов были все права на проведение самого мероприятия. Претензии касались только размещения записи в интернете.

Юрист также отметила, что сам артист не занимался публикацией видео и установить автора размещения спустя годы уже невозможно. Сторона Фомина предлагала заключить мировое соглашение, однако договориться не удалось.

В итоге защита артиста решила отказаться от дальнейшего обжалования. По словам юриста, дополнительные судебные расходы оказались бы нецелесообразными.