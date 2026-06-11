Участники программы «Герои НовоСибири» завершили обучение и сдали экзамены

В Новосибирской области завершилось обучение второго потока программы «Герои НовоСибири». 11 июня участники проекта успешно сдали итоговые экзамены. Защита аттестационных работ пройдет в сентябре.

Во время обучения ветераны и участники специальной военной операции изучали систему государственного и муниципального управления. Также они проходили стажировки и работали с наставниками из числа руководителей федеральных и региональных органов власти.

Исполняющая обязанности руководителя администрации губернатора и правительства Новосибирской области Наталья Авдеева отметила, что участники программы показали высокий уровень вовлеченности и серьезный подход к учебе.

За время программы слушатели прошли четыре образовательных модуля. Они изучили структуру органов власти, основы бюджетного процесса, проектное управление, менеджмент и межсекторное взаимодействие.

Отдельное внимание уделили вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений. Участники проекта встречались с представителями министерства региональной политики и посещали религиозные общины региона.

Заместитель министра региональной политики Игорь Атякшев рассказал слушателям о законодательстве в этой сфере, а также о вопросах миграционной политики и профилактики конфликтов на этнической почве.

Программа «Герои НовоСибири» стала частью федерального проекта «Время героев», который реализуют по инициативе Владимир Путин. После обучения участники смогут претендовать на руководящие должности в органах власти и государственных учреждениях.