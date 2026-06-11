В Департаменте физической охраны новосибирского агентства безопасности подвели итоги работы за май 2026 года

Агентство Безопасности ГВАРДИЯ отчиталось о деятельности Департамента физической охраны за прошлый месяц.

За прошедший месяц сотрудники предотвратили 44 правонарушения: 14 инцидентов зафиксировано в Новосибирской области, еще 30 – в других регионах страны, где гвардейцы несут службу вахтовым методом.

В структуре нарушений большинство составили несоблюдения правил оформления и перевозки материальных ценностей и грузов – выявлено 25 таких фактов. Также охранники пресекли 11 нарушений санитарных норм на предприятиях пищепрома. Помимо этого, были пресечены три попытки хищения, один факт нахождения сотрудника на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения, попытка проноса запрещенных веществ и случай незаконного проникновения на охраняемую территорию. Отдельно отмечены нарушения пожарной безопасности, повлекшие возгорание мусорного контейнера в жилом комплексе, и несоблюдение ПДД, из-за которого на посту в Тогучине был поврежден шлагбаум.

В самом Новосибирске 23 мая сотрудники поста бизнес-центра «Сити-Центр» на улице Депутатской заметили двоих несовершеннолетних, пытавшихся попасть в здание. Нарушителей задержали бойцы группы быстрого реагирования и передали сотрудникам полиции.

Еще один инцидент произошел 25 мая в Иркутской области на территории местного горно-обогатительного комбината. На выходе с предприятия у сотрудницы отдела учета обнаружили новую куртку. Женщина пояснила, что забрала предмет форменной одежды из-за плохой погоды и отсутствия собственных теплых вещей. Впоследствии руководство комбината согласовало вынос вещи, который охраной изначально был зафиксирован как попытка хищения чужого имущества.

Кроме того, за месяц гвардейцы отработали четыре нештатные ситуации: обнаружили один оставленный без присмотра предмет и зафиксировали три случая ухудшения самочувствия сотрудников на охраняемых объектах. Во всех эпизодах людям была оперативно оказана профессиональная медицинская помощь.